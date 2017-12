Pavia, 25 dicembre 2017 - Risotto salsiccia e bonarda, arrosto con patate, tiramisù e una fetta di panettone. Da bere, vino, acqua e spumante. E' il menu del pranzo di Natale preparato dal ristorante Archivolto di viale Indipendenza a Pavia che il 25 dicembre ha messo a disposizione cucina e sale, rinunciando a un giorno di incassi, alle persone in difficoltà che solitamente frequentano la mensa di Canepanova.

Una bella iniziativa fortemente voluta dai proprietari del locale, Christian Bernardi e Matteo Melfi, in collaborazione con la mensa dei frati che dal 1945 offre un pranzo caldo a chi è in difficoltà e ogni giorno apre la porta a un centinaio di persone. A preparare il pranzo sono stati gli stessi Christian e Matteo che alla fine hanno brindnato insieme agli ospiti, per "dare un senso alle nostre giornate facendo qualcosa anche per chi è meno fortunato".