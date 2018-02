Milano, 9 febbraio 2018 - Tre centravanti, ventitré giornate e appena sette gol in campionato. Ridurre il distacco in classifica del Milan dalla zona Champions (10 punti) alle difficoltà realizzative dell’attacco è forse banale e limitato ma è certamente un punto di partenza. Sia Montella che Gattuso infatti non hanno trovato la quadra di un reparto improduttivo che tra una scommessa dispendiosa su un talento (Silva) e l’usato sicuro (Kalinic) ha visto invece l’esplosione di Cutrone, ormai da oltre un anno aggregato in pianta stabile alla prima squadra dopo tutta la trafila nel vivaio. Rendimento chiaro, gerarchie confuse: un bel problema per essere ormai a metà febbraio, ben oltre quindi la metà della stagione. Settimana scorsa tre partite e mai il centravanti titolare è stato confermato anche nella partita successiva: Cutrone con la Lazio, Kalinic in Coppa Italia, Silva con l’Udinese. Il rimescolamento continuerà anche domani nella trasferta sul campo della Spal: il titolare dovrebbe essere Cutrone, complice la stecca di Silva alla Dacia Arena e l’infortunio improvviso di Kalinic.

Kalinic ko. Proprio le condizioni del croato preoccupano. Al principio di pubalgia di dieci giorni fa (curato con un po’ di riposo) si è aggiunta l’infiammazione agli adduttore riscontrata ieri prima dell’allenamento. Impossibile vederlo in campo con la Spal, improbabile un recupero persino in Europa League e chissà cosa avverrà più in là: la strategia dello staff medico infatti sarebbe di tipo molto conservativo, come già sperimentato con il tendine rotuleo di Biglia lo scorso novembre. Inutile forzare le tappe e avere Kalinic a mezzo servizio: il Milan ha già notato che non solo non serve ma addirittura è dannoso per la squadra, bravo a sacrificarsi ma assolutamente fuori fase sotto porta, forse per la scarsa lucidità.

Ora Gattuso dovrà fare scelte decise per l’attacco per infondere fiducia al titolare (nella speranza di trovare la via del gol con più regolarità) ma allo stesso tempo saper dosare le energie: compreso il match di Ferrara, infatti, il Milan dovrà giocare ben 6 partite in 19 giorni, tra cui gli scontri diretti contro Sampdoria e Roma in campionato, la doppia sfida contro il Ludogorets in Europa League e l’importantissimo ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Con il rischio di trovarsi ancora davanti ad una staffetta: il tarantolato Cutrone (che non vuole ancora sentire paragoni, specie con Pippo Inzaghi) in campionato e il bomber di Coppa Silva a metà settimana, con difese meno organizzate e forse meno cattive. Aspettando Kalinic. Aspettando il Gol.