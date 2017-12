Milano, 23 dicembre 2017 - L' Atalanta passa a San Siro 0-2 e costringe il Milan all'ottava sconfitta stagionale, seconda consecutiva dopo il ko di Verona. Per gli orobici in gol al 31' Cristante abile a infilare un tap in dopo la respinta di Donnarumma su conclusione di Caldara. Il raddoppio dell' Atalanta al 71': Invenzione geniale di Gomez per Spinazzola, che avanza sulla sinistra e crossa rasoterra per Ilicic, che batte Donnarumma da pochi passi. Al termine del match il Milan esce dal campo subissato dai fischi dello stadio. Con questa vittoria l' Atalanta sale a quota 27 punti in classifica raggiungendo la Sampdoria al sesto posto. Il Milan è fermo a quota 24.

MILAN-ATALANTA 0-2 (0-1)

Milan (4-3-3): G.Donnarumma 4.5, Abate 5, Musacchio 4, Bonucci 4.5, Rodriguez 5, Kessie 5, Montolivo 5 (38' st Biglia 5), Bonaventura 5.5 (31'st Calhanoglu 5), Borini 5, Kalinic 5 (38' st André Silva sv), Cutrone 5. (30 Storari, A.Donnarumma, 2 Calabria, 15 G.Gomez, 17 Zapata, 29 Paletta, 31 Antonelli, 45 Zanellato, 73 Locatelli). All: Gattuso 5.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha 6.5, Toloi 6, Caldara 6.5, Masiello 6.5, Hateboer 6, de Roon 6, Freuler 7, Spinazzola 7, Cristante 7 (35' st Kurtic sv), Petagna 6 (19' st Ilicic 7), A.Gomez 6.5. (31 Rossi, 91 Gollini, 8 Gosens, 21 Castagne, 28 Mancini, 95 Bastoni, 32 Haas, 7 Orsolini, 9 Cornelius, 20 Vido). All: Gasperini 7.5.

Marcatori: 32' pt Cristante; 26' st Ilicic

Arbitro: Fabbri di Ravenna 6.5.

Note: Spettatori: 45.746 per un incasso di 1.008.688,39 euro. Angoli: 8-4. Ammoniti: Cutrone, Kessie per gioco falloso. Var: 1. Recupero: 2' e 4'.