Firenze, 30 dicembre 2017 - Fiorentina e Milano si dividono la posta in palio al "Franchi": 1 a 1 il risultato finale del lunch match dell'ultima giornata del girone di andata. Tutte nella ripresa le marcature: prima Simeone e 3' dopo Calhanoglu. Continua la striscia postiva della Viola che aggancia al sesto posto Atalanta e Sampdoria che però devono ancora giocare (i blucerchiati hanno due gare in meno) mentre il Milan resta nono a due punti dalla zona Europa. Primo tempo che inizia a ritmi bassi con la Fiorentina che cresce con il passare dei minuti. La prima occasione della gara è al 42' quando Simeone si presenta davanti a Donnarumma, ma il portiere è bravissimo con il ginocchio a opporsi al tocco dell'argentino.



Allo scadere l'occasione più grande: cross di Biraghi, Gil Dias si inserisce alle spalle dei difensori e colpisce di testa: Donnarumma è ancora molto bravo a opporsi, poi la sfera rimbalza sulla parte alta della traversa. Nella ripresa il Milan prova ad uscire ma è ancora la Viola a rendersi pericolosa con Badelij. Al 71' la gara si accende: cross preciso da sinistra di Biraghi, Simeone è solissimo nell'area rossonera e, con un colpo di testa, riesce a battere un incolpevole Donnarumma. Passano solo 3' e il Milan pareggia con Calhanoglu che è bravo a ribadire in rete un tiro di Suso. L'ultima occasione della gara è per il Milan con André Silva ma Sportiello è bravo a bloccare.

Fiorentina-Milan 1-1



FIORENTINA (4-3-3): Sportiello 5.5, Laurini 6, Pezzella 6.5 (28' st Vitor Hugo sv), Astori 6.5, Biraghi 5.5, Benassi 5.5 (21' st Eysseric 5), Badelj 5.5, Veretout 6, Gil Dias 6 (9' st Chiesa 5.5), Simeone 7, Thereau 5. (97 Dragowski, 22 Cerofolini, 4 Milenkovic, 15 Maxi Olivera, 19 Cristoforo, 6 Sanchez, 8 Saponara, 30 Babacar, 27 Lo Faso). All.Pioli 6

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma 7, Calabria 5.5, Bonucci 5, Romagnoli 5, Rodriguez 5.5, Kessie 5.5 (46' st Locatelli sv), Montolivo 6, Bonaventura 5.5 (27' st Andrè Silva sv), Suso 7, Cutrone 5.5, Borini 5 (8' st Calhanoglu 7). (90 A.Donnarumma, 1 Gabriel, 22 Musacchio, 15 Gomez, 46 Gabbia, 17 Zapata, 31 Antonelli, 21 Biglia, 45 Zanellato). All. Gattuso 6

Arbitro: Banti di Livorno 5

Reti: nel st 26' Simeone, 29' Calhanoglu

Angoli: 4-2 per il Milan

Ammoniti: Romagnoli, Veretout per gioco falloso

Recupero: 1' e 3'