Milano, 21 gennaio 2018 - Anche a Milano migliaia di donne sono scese in piazza per la Women's March, la grande manifestazione per i diritti delle donne e contro Donald Trump organizzata negli Stati Uniti e che ha avuto eco in diverse città europee. Donne di tutte le età e di diverse etnie hanno marciato insieme fino a piazza della Scala dove si è tenuto un sit-in.