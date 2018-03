Milano, 6 marzo 2018 - «È passato un mese dall’annuncio, e noi ancora aspettiamo i parcheggi per le auto. Quanto ci vorrà ancora?». Sono sul piede di guerra i cittadini di via Valtellina, che a novembre si erano visti “soffiare” 120 posteggi sulle strisce blu all’angolo con via Dell’Aprica perché in quello spazio è stata creata un’area di sosta riservata a pullman turistici. «Pullman – hanno segnalato più volte – che qui sono come mosche bianche: non se ne vedono».

Ora tornano alla carica rivolgendosi al Comune: un mese fa esatto, su queste pagine, l’assessore alla Mobilità Marco Granelli aveva annunciato un’ordinanza in vista per restituire una parte dell’area («pressappoco la metà») alle strisce blu. Una conquista per i cittadini. «Ma ancora i parcheggi non ci sono», commenta Raffaele Peccioli, referente del comitato di via Valtellina e dintorni, che ha inviato diverse mail per chiedere conto all’Amministrazione, l’ultima una settimana fa, indirizzata all’assessore Granelli: «Chiediamo, sollecitati anche da numerosissimi cittadini, quando verrà ripristinata parte del parcheggio destinata alle autovetture con la tracciatura delle strisce blu». «Ancora sto aspettando risposta», fa sapere Peccioli al Giorno. Abbiamo contattato lo staff dell’assessorato alla Mobilità: non c’è ancora una data ufficiale sul ripristino delle strisce blu, apprendiamo, ma è confermata la volontà di intervenire. «Ci auguriamo di non dover aspettare ancora troppo tempo perché la situazione non è delle migliori... I pullman turistici non si parcheggiano. Le auto che lo fanno, vedendo gli spazi liberi, rischiano le multe (perché l’area è ancora riservata ai bus, con tanto di cartelli e divieti), e durante le serate nelle vicine discoteche abbiamo pure gruppi di nomadi che si trasformano in parcheggiatori abusivi». Riescono a entrare pure con le roulotte, perché con la creazione dell’area di sosta per i pullman sono spariti i portali ad hoc che bloccavano grossi mezzi. A fianco dei cittadini, il presidente del Municipio 9 Giuseppe Lardieri (centrodestra): «Da dicembre stiamo chiedendo provvedimenti. L’annuncio del mese scorso ci aveva fatto ben sperare ma i cittadini aspettano ancora i parcheggi: non è accettabile che il Comune impieghi mesi per un provvedimento del genere. Io sto sollecitando, sia con mail e sia con messaggi informali, ma non ho avuto risposta. Mi rivolgerò direttamente al sindaco».

