Milano, 5 gennaio 2018 - Una partenza positiva che migliora le aspettative della vigilia per questo giorno d'avvio dei saldi invernali milanesi: è quanto emerge dalle prime rilevazioni effettuate da FederModaMilano (Confcommercio

Milano) con un incremento, rispetto al primo giorno dei saldi invernali 2017, del 5%. "Siamo soddisfatti per le prime indicazioni ricevute - rileva Renato Borghi, presidente di FederModaMilano - E auspichiamo, per l'intero weekend, la conferma di questo buon dato di partenza. Quello dei saldi resta un appuntamento atteso e, da parte dei consumatori, vi è attenzione ai saldi di qualità che i negozi plurimarca possono garantire".

Saldi invernali a due velocità a Milano: se i centri commerciali e gli outlet di grandi marche sono presi d'assalto, tanto da dover essere monitorati per questioni di sicurezza, le vie dello shopping del centro, in zona Duomo, pur essendo affollate, non fanno registrare code e attese per entrare nei negozi. Abbigliamento e scarpe vanno per la maggiore. Spazio in particolare all'acquisto di maglieria, camiceria, stivali e scarpe per il tempo libero. Più a rilento, per ora, piumini e capi spalla, anche se le aspettive degli operatori - rileva Federmodamilano - appaiono positive. Lo scontrino medio è di poco superiore ai 100 euro. La percentuale media di sconto si è attestata sul 40%.