Milano, 29 dicembre 2017 - Tragico incidente stradale, verso le 17.30, in via Voltri, zona Barona, a Milano. Un uomo di 61 anni è stato investito da un'automobile, probabilmente mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il conducente dell'auto si è fermato ed è sceso per prestare il primo soccorso. Immediato anche l'arrivo dei sanitari del 118 con un'automedica ed un'ambulanza. Il pedone è stato portato in codice rosso, in coma, al vicino San Paolo, ma non ce l'ha fatta ed è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. In via Voltri anche la polizia e la polizia locale per i rilievi ed accertare la dinamica.