Milano, 31 dicembre 2017 - "Combattere l'indifferenza e porre fine all'omertà": è questo l'invito lanciato dall'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, nell'ultimo giorno dell'anno trascorso prima con gli anziani del Pio Albergo Trivulzio e poi nella parrocchia di San Fedele, intonando il 'Te Deum'.

Nella parrocchia di San Fedele, il cardinale ha esortato ogni cittadino a "dedicare tempo, risorse, attenzioni all'ambiente" in cui vive e "alle persone che vi abitano". "La legge delle decime - ha spiegato l'Arcivescovo - è esigente perché vuole contrastare l'individualismo e combattere l'indifferenza e porre fine all'omertà e mettere in discussione quella tolleranza nei confronti dell'illegalità che trasforma alcuni luoghi della città in una jungla e che diffida della legge: siccome tutti abbiamo qualche cosa da nascondere, allora non diciamo niente di quello che di clamorosamente illegale avviene sotto i nostri occhi. Considero gli abitanti di questa città - ha aggiunto Delpini - come persone con cui sono in debito, considero le istituzioni di questa città come alleate, considero me stesso, quello che ho, i miei beni e il mio tempo come una responsabilità".

Prima, al Trivulzio, l'Arcivescovo aveva parlato di una vita apparentemente "ladra": "Chi intende il tempo come una linea che si scrive su un foglio, arriva a fine anno e ha voglia di protestare contro la vita ladra: aveva promesso, ma dove sono i risultati?». Ma «i cristiani non scrivono la vita nella geometria piana". "Non guardate solo indietro" o "solo avanti", "guardate piuttosto in alto" è stato l'invito di monsignor Delpini. "La speranza - ha detto - non viene dalle promesse di una vita ladra, ma dalla presenza di Dio che si prende cura di ciascuno di noi".