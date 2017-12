Milano, 30 dicembre 2017 - Gli aspiranti presidi, solo in Lombardia, sono 3.051, per 206 posti in palio. Quasi in 300 sono corsi a iscriversi al bando l’ultimo giorno utile. Si è chiusa così, alle 14 di ieri, la prima fase di «ingaggio» dei futuri dirigenti scolastici. Che mancano in tutta Italia e mancano soprattutto a Milano, dove il 30% degli istituti oggi è affidato a un reggente. L’ultimo bando per dirigenti scolastici risaliva al 2011.

Le domande per partecipare al concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a novembre sono state 39.264. L’età media dei candidati è di 49 anni. E sono soprattutto le donne ad aspirare al posto da preside: rappresentano il 70,7% dei candidati. A livello regionale, sono arrivate più domande dalla Campania (7.039), seguita da Sicilia (5.595), Lazio (3.887), Puglia (3.719) e Lombardia (3.051), in quinta posizione. Saranno 15 i candidati residenti all’estero che sosterranno la prova preselettiva nel Lazio. I posti a bando sono complessivamente 2.425.

«Si tratta di un concorso atteso e molto diverso dal passato, che darà una risposta effettiva al problema delle reggenze – promette la ministra Valeria Fedeli -. Abbiamo un cronoprogramma di lavoro serrato e abbiamo previsto una modalità di selezione che tiene conto dei cambiamenti intervenuti in questi anni nella professione del dirigente scolastico. Non a caso, il nuovo concorso avrà una fase di tirocinio e accompagnamento successiva alle prove scritte, che sarà fondamentale per verificare sul campo le capacità gestionali e di organizzazione del lavoro». Il calendario sarà fitto, sì: cinque le prove. Il 27 febbraio saranno rese pubbliche le date. Tre le fasi: una concorsuale vera e propria (quizzone, scritto e orale), una formativa di due mesi e una di tirocinio nelle scuole, che durerà quattro mesi. Al termine colloquio finale.

«La figura del dirigente èuna figura centrale per la comunità scolastica. Ne siamo convinti – sottolinea Valeria Fedeli –. Anche per questo, con l’ultima legge di bilancio, abbiamo deciso di intervenire, anche qui dopo anni di attese e promesse, per armonizzare la retribuzione di chi dirige le nostre scuole con quella degli altri dirigenti della pubblica amministrazione». Sono 6.792 i dirigenti oggi in servizio, 1.189 i posti vacanti, 1.748 le reggenze. Il 68,2% dei dirigenti è una donna, il 31,6% ha più di 60 anni, l’età media è di 55,6 anni.