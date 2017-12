Milano, 23 dicembre 2017- Il Cipe, nella seduta del 22 dicembre socrso, ha autorizzato in relazione al prolungamento della linea M1 di Milano, l’utilizzo dei ribassi di gara per 28.667.792,04 euro per integrare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intervento ed a approvare una variante non localizzativa al progetto. Inoltre, ha assegnato in relazione all’intervento prolungamento della linea metropolitana di Milano M2 complessivi 24,893 milioni di euro.

A spiegare in concreto l'importanza di questa delibere è l'assessore milanese alla Mobilità, Marco Granelli: "53 milioni di euro dal Governo a Milano per le sue metropolitane. Così i lavori, ripresi in estate 2017 dopo uno stop di due anni - spiega - potranno continuare e concludersi per fine 2019 e poi, effettuati i collaudi, portare dall'inizio 2020 la M1 fino al confine fra Cinisello Balsamo e Monza, nel centro commerciale Auchan dove contemporaneamente verrà realizzato un parcheggio di 2.500 posti auto che, provenienti dalla superstrada Milano-Lecco o dalla A4 o dalla Rho-Monza, potranno interscambiare direttamente con la metropolitana. Un progetto che stiamo realizzando con i fondi del Governo e degli enti locali, con una sinergia tra Milano, Regione Lombardia, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni per favorire il mezzo pubblico, diminuendo la congestione e migliorando l'aria".

Prosegue l'assessore: "Gli altri 24,893 milioni di euro deliberati dal Cipe servono per cofinanziare i lavori che Atm sta realizzando sulla M2 nella tratta tra Cimiano e Gessate sulla linea elettrica, per ammodernare le strutture e mantenere elevata la qualità dell'infrastruttura. Su questa tratta verrà anche realizzato il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche in sette stazioni, anche questo progetto già finanziato dal Governo e dai Comuni. Infine stiamo lavorando per mettere su tutta la linea M2 il nuovo sistema di segnalamento, così che sarà possibile aumentare la frequenza dei treni del 15-20%, per portare più persone". Milano, conclude Granelli "non si ferma nella lotta alla congestione e all'inquinamento e per un servizio pubblico sempre più utilizzato. Un lavoro di squadra con i Comuni limitrofi e con il Governo. 53 milioni di euro, un bel regalo di Natale dal Governo. Speriamo che la Regione Lombardia aumenti le risorse per la gestione del trasporto pubblico, così come ha fatto il Governo che per il 2018 ha portato in Lombardia più 25 milioni di euro per la gestione del trasporto".