Milano, 31 dicembre 2017 - E' questione di ore. Il nuovo anno, il 2018, è alle porte. E come le accoglie Milano? Con un super concerto in piazza Duomo: sul palco il cantautore Luca Carbini e il rapper Fabri Fibra. Un evento ad ingresso libero ma che sicuramente non dimentica le misure di sicurezza - come è accaduto in tutte le altre manifestazioni dell'ultimo anno - per l'allerta terrorismo e per evitare che entrino in piazza oggetti che potrebbero causare problemi di gestione dell'ordine pubblico. "Vogliamo che il Capodanno sia una festa per tutti, per questo invitiamo i cittadini ad arrivare in Piazza Duomo per tempo e a non portare con se' oggetti vietati come bottiglie di vetro, botti e aste per selfie. Questo creera' meno a code ai controlli e garantira' di entrare in piazza velocemente, visto che gli accessi sono contingentati. La responsabilita' e il rispetto delle regole di ciascun cittadino aiutera' a garantire tranquillita' e sicurezza e un Capodanno in allegria", hanno sottolineato gli assessori comunali di Milano, Carmela Rozza (Sicurezza) e Filippo Del Corno (Cultura).

PIAZZA BLINDATA - Ricalcherà il modello messo in campo nel giugno scorso per il concerto di Radio Italia in piazza Duomo le misure di sicurezza messe a punto dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Luciana Lamorgese per il concerto di Capodanno. Nel dettaglio, comunica la prefettura, l'ingresso alla piazza, opportunamente transennata, avverrà attraverso nove varchi presidiati. L'accesso sarà consentito fino all'esaurimento della capacità ricettiva della piazza, stabilita in 20.070 persone. I controlli ai varchi, effettuati anche con metal detector, dalle forze dell'ordine con il concorso della polizia penitenziaria, impediranno l'introduzione di oggetti potenzialmente pericolosi. Nell'area e nelle zone limitrofe non sarà consentita la vendita per asporto e l'introduzione di contenitori di vetro e lattine e di materiale pirotecnico o esplodente. Il Prefetto emanerà inoltre un'apposita ordinanza di divieto di trasporto di armi, munizioni e esplosivi, e di divieto di riprese cinematografiche che comportino l'utilizzo di armi ad uso scenico ed equipaggiamenti simili a quelli delle forze dell'ordine e delle forze armate. Sarà previsto un corridoio all'interno della piazza per le eventuali emergenze ed interventi di soccorso. La fermata Duomo della MM1/3 sarà chiusa a partire dalle ore 17, così come saranno chiuse le rampe di scale che si affacciano sulla piazza e sarà inibita la sosta dei taxi nelle stazioni Duomo. Le operazioni di bonifica all'interno della piazza, nelle vie limitrofe e nella sottostante stazione della metropolitana saranno effettuate dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri. Saranno impiegate, come di consueto, anche unità dedicate di Vigili del Fuoco e del 118 AREU per assicurare il soccorso pubblico.