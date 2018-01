Milano, 17 gennaio 2018 - Il Pacta Salone di Milano ospita fino a domenica 28 gennaio 2018 un evento unico per chi ama il teatro e anche la scienza. ScienzaInScena Atto1! è un festival teatrale dedicato proprio alla scienza, con incontri, spettacoli, workshop, mostre, presentazioni di libri e molto altro ancora. E' la prima edizione del festival scientifico, realizzato con la direzione artistica di Maria Eugenia D’Aquino e prodotto da PACTA . dei Teatri in collaborazione con il Politecnico di Milano, INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, Scienza Express.

Da giovedì 18 a sabato 20 gennaio da non perdere la prima assoluta di "Noi, Robot", ispirata all’Uomo Bicentenario di Isaac Asimov, di e con Andrea Brunello. Il 22 e 23 gennaio in programma "Conversazioni", incontro con Maria Gaetana Agnesi di e con Maria Eugenia D’Aquino, dal 24 al 26 gennaio "Corpi impuri" di e con Marinella Manicardi, mentre il 27 e il 28 gennaio chiude il festival "STARLIGHT settemillimetridiuniverso" di e con Filippo Tognazzo. Sarà sempre visitabile, nei giorni di manifestazione, la mostra Mind the Light a cura di Mariano De Tassis & Fulvio Michelazzi.

ScienzaInScena Atto1! è l 'evento aperto presso Pacta Salone, in via Ulisse Dini 7 a Milano, fino al 28 gennaio 2018. I biglietti hanno un costo di 24 euro intero, 18 il ridotto per chi ha delle convenzioni, mentre gli under 25 e gli over 60 pagano 12 euro. L'abbonamento costa 30 euro ed è prevista una riduzione per gli spettacoli.