Milano, 7 marzo 2018 – In occasione del Pi Greco Day, che si celebra ogni anno il 14 marzo, il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano ospita i Matematti, due giorni di attività dedicate alla matematica che si svolgeranno nel weekend di sabato 10 e domenica 11 marzo. Il Pi Greco Day si celebra dal 1988, quando per la prima volta è stato ideato all’Exploratorium di San Francisco. La data non è scelta a caso, ma traduce il numero 3.14 secondo la lettura delle date nel mondo anglosassone (3 è il mese di marzo, 14 il giorno).

"Rotondo come un cerchio" è il laboratorio per costruire originali origami: appuntamento sabato 10 marzo, ore 14,30 e 16,30; domenica 11 marzo, ore 14 e 16. Dedicato ai bambini con più di 8 anni.

Il misterioso Pi Greco, invece, è un evento per scoprire questo numero e dedicato ai bambini con più di 10 anni (sabato 10 marzo alle ore 15.30, domenica alle 12, 15 e 17).

Un numero antico e moderno propone, infine, divertenti attività legate a questo misterioso numero, destinate ai ragazzi con più di 14 anni. Per loro l'appuntamento è sabato a partire dalle ore 17.30.

Il biglietto di ingresso ha un costo di 10 euro intero, ridotto a 7.50 per bambini e ragazzi fino ai 26 anni.