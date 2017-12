Milano, 27 dicembre 2017 - Per l'inaugurazione della stagione lirica del Teatro alla Scala, WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto, dell’Illustrazione e dell’Immagine animata di Milano ha deciso di dare il via a una mostra, che quest'anno è dedicata alla Rivoluzione Francese: come è stato narrato dai fumetti, dall'illustrazione popolare e dal cinema questo importante momento storico che ha cambiato per sempre la Francia e l'Europa intera?

Il percorso espositivo propone le pagine dei fumetti che ci hanno raccontato la rivoluzione francese e la vita del vero André Chenièr, poeta vissuto in quel periodo storico e che ha ispirato l'Andrea Chénier di Umberto Giordano. Protagonista, ovviamente, anche Lady Oscar, protagonista di un fumetto e di una serie animata che tutti abbiamo visto e amato.

"Una Rivoluzione a Fumetti. La Rivoluzione Francese a fumetti da Andrea Chénier a Lady Oscar" si terrà fino all'11 febbraio 2018, presso WOW Spazio Fumetto in via Campania 12 a Milano, con il seguente orario di apertura: dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19, il sabato e la domenica dalle ore 15 alle ore 20, il lunedì chiuso. Aperto anche il 6 gennaio, chiuso il 31 dicembre e l'1 gennaio.

L'ingresso è gratuito.