Milano, 14 febbraio 2018 – Grande ritorno, venerdì 16 febbraio 2018, per il Mi Ami Festival, che cambia nome e adesso possiamo conoscere come Mi Ami Ora: il 16 e il 24 febbraio accadrà tutto in una notte. Il format one-night-stand proporrà tante novità, tanta buona musica e uno spettacolo unico nel suo genere.

Il primo appuntamento è per venerdì 16 febbraio presso la Santeria Social Club: a partire dalle ore 21 si terrà un release party per il nuovo disco di Wrongonyou. Sul palco, poi, salirà la cantante Verano, alla quale seguirà il primo concerto milanese di Andrea Poggio, ex leader dei Green Like July. Presenti anche Gigante, il progetto da solista di Ronny Gigante dei Moustache Prawn, e Paolo Baldini Dubfiles con Jules I e Jacob dei Mellow Mood.

Il MI AMI ORA festival si terrà nella serata di venerdì 16 febbraio 2018 presso il Santeria Social Club di Milano, in viale Toscana 31, a partire dalle ore 21. L'ingresso si può acquistare anche online al prezzo di 17 euro. Seguirà un altro appuntamento sabato 24 febbraio al Fabrique: l'abbonamento per entrambi gli eventi ha un costo di 30 euro più i diritti di prevendita.