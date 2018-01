Mantova, 21 gennaio 2018 - Il Mantova conquista la prima vittoria del 2018 e grazie al 2-1 inflitto in rimonta al Montebelluna continua a dare un senso al suo campionato. E' questo l'epilogo del match, combattuto e sempre in bilico, giocato in Veneto, un incontro che, nonostante la volontà ampiamente profusa dai locali, ha offerto alla squadra di mister Cioffi tre punti fondamentali, indispensabili per cancellare le prime due sconfitte patite nell'andata e per ribadire la voglia dei giocatori virgiliani di essere protagonisti fino in fondo di questa stagione.

Un risultato ancora più signifiactivo se solo si considera che dopo 8' la strada è già in salita per i biancorossi. Il Montebelluna guadahna un calcio di punizione e Tonizzo pennella la traiettoria che sblocca rapidamente il risultato. Il Mantova dimostra carattere e determinazione e non si perde d'animo. La reazione all'inatteso svantaggio è immediata, ma i frutti tardano ad arrivare. Per assistere al pareggio fortemente voluto i tifosi mantovani devono attendere fino al 37' quando una zampata di Guazzo rimette le cose a posto. Gli ospiti, però, non si accontentano del pari e nella rirpesa tornano in campo fermamente decisi a fare bottino pieno. Anche in questo caso le occasioni per il raddoppio biancorosso non mancano, ma il punteggio rimane immutato sino al 27', quando Carrasco opera il sorpasso che fa esplodere la gioia del Mantova. Il Montebelluna cerca di raddrizzare la situazione, ma i virgiliani non vogliono lasciarsi sfuggire di mano la fondamentale vittoria e nel finale sfiorano il tris ancora con Carrasco. Il risultato, comunque, non cambia e il triplice fischio dell'arbitro da il via alla festa dei giocatori di mister Cioffi che tornano a guardare in alto.