Lombardia. Ieri le centraline Arpa, l'Agenzia regionale per l'ambiente della Lombardia, hanno rilevato concentrazioni di polveri sottili per 96 microgrammi al metrocubo in via Pascal (in zona Città Studi), 110 in via Senato, 99 al Verziere (centro storico). Nell'area metropolitana la situazione non è purtroppo migliore: sono stati registrati 114 microgrammi al metrocubo a Limito di Pioltello (Est Milano), 98 a Magenta, nell'Ovest Milanese. In Lombardia - sottolineano gli esperti dell'Arpa - i valori più alti sono in provincia di Monza e Brianza, con 129 microgrammi al metrocubo a Meda e 121 a Monza.