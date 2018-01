Boffalora Sopra Ticino (Milano), 22 gennaio 2018 - Paura per A. G., 40enne di Boffalora Ticino che è precipitato da un'altezza di 15 metri mentre stava scalando una parete del monte Rama nella zona di Cogoleto, in Liguria. L'uomo stava cercando di assicurare un gancio a un chiodo della parete di falesia quando ha perso l'equilibrio ed è caduto. Soccorso dai militi della Croce d'Oro di Sciarborasca, l'uomo è stato trasferito in un'area attrezzata per l'elisoccorso, prelevato e trasportato con l'elicottero dei pompieri al policlinico di Genova. Il boffalorese ha riportato ferite in più parti del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita.