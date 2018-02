Colico (Lecco), 7 febbraio 2018 - Treno fermo in serata alla stazione di Colico con destinazione Tirano. Partito da stazione Centrale di Milano. Non si procede perché c'è un guasto al passaggio a livello sulla linea. E il macchinista, per ragioni di sicurezza, giustamente, ha bloccato il convoglio. Si è in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine che dovranno presidiare il passaggio a livello. Si ripartirà con un ritardo imprecisato, come ha detto il capotreno ai viaggiatori. Ennesimo disservizio su una linea martoriata da guasti, soppressioni e ritardi cronici.