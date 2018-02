Erba (como), 26 febbraio 2018 – Il Museo Civico di Erba e la Biblioteca Comunale di Caslino d’Erba hanno promosso un’iniziativa dedicata alla raccolta di fondi per il restauro di un bene danneggiato dal terremoto che ha colpito Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio nel 2016, iniziativa cui hanno aderito anche i Comuni di Asso e Canzo, Villa Parravicino Sossnovsky, la Comunità Montana del Triangolo Lariano, il Club Soroptimist di Como, la Protezione Civile Erba-Laghi e d il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como, distaccamenti di Canzo ed Erba.



Con la somma raccolta si contribuirà al restauro di una tela, conservata in seguito al sisma nel deposito regionale di Santo Chiodo a Spoleto, proveniente dalla chiesa di Sant’Anatolia nel paese della Valnerina di Sant’Anatolia di Narco, dipinto di notevole fattura e interessante iconografia, segnalata dal Museo Diocesano di Spoleto.



Sebbene siano passati quasi due anni, molto resta ancora da fare, soprattutto per quanto riguarda i beni culturali che rappresentano l’identità e la memoria di una comunità. Il loro restauro e la loro restituzione alla comunità stessa costituiscono un importante passo verso il ritorno alla normalità, come gli stessi abitanti delle aree terremotate ci hanno più volte ricordato.



L’iniziativa consisterà in una mostra fotografica nella quale verranno esposte immagini fornite dal Museo Diocesano di Spoleto e da alcuni fotografi locali. Un modo per comprendere la situazione in cui si trovano attualmente alcuni paesi che sono stati colpiti dal terremoto ed i loro beni culturali. La mostra verrà ospitata dai Comuni che hanno aderito al progetto e, in ogni diversa sede, sarà preceduta da una conferenza nella quale verranno illustrati alcuni dei pericoli che minacciano i beni culturali, dai terremoti all’uomo stesso. Allo scopo di raccogliere le donazioni verrà attivato dal Comune di Erba un conto corrente bancario dedicato.