Como, 29 gennaio 2018 - Fermato dalla polizia elvetica al valico di Como-Brogeda un trentunenne Albanese nella cui auto sono state rinvenute diverse banconote, per un valore di migliaia di euro, impregnate di sostanze stupefacenti. L'uomo viaggiava a bordo di un'auto con targhe italiane e l'uomo non ha saputo fornire una spiegazione sulla loro provenienza.



Le banconote sono state inviate a un centro analisi per scoprire la natura della sostanza stupefacente mentre l'albanese è in stato di fermo per infrazione della legge federale sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro.

