Bergamo, 7 febbraio 2018 - Falsificavano e duplicavano abilmente le matrici degli assegni di persone ignare residenti nel Nord Italia e poi li mettevano all'incasso in vari filiali bancarie del Piemonte e dell'Emilia Romagna. Per questo reato i carabinieri di Domodossola hanno denunciato quattro persone, accusate di associazione a delinquere finalizzata alla truffa.

Si tratta di S.M., di 67 anni, e S.T. di 49 anni entrambi residenti in provincia di Bergamo, C.V. di 61 anni e A.Z. di 51 anni, residenti in provincia di Brescia, tutti con precedenti specifici per lo stesso tipo di reato. La segnalazione era

arrivata da alcune banche dove erano stati portati all'incasso alcuni assegni contraffatti. I quattro falsificavano assegni, sui quali gli intestatari erano cittadini residenti della zona dell'Ossola, mentre il destinatario era sempre una società con sede a Milano, richiedendo il pagamento di servizi tramite il titolo bancario manipolato. Quindi, passavano all'incasso a nome della società milanese, che ovviamente non esisteva.